Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что возможное становление бывшего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа спикером одной из палат конгресса серьёзнейше ударит по киевскому режиму и его руководителю Владимиру Зеленскому.
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