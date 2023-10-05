Политический деятель из Франции Флориан Филиппо указал на тот факт, что возможное становление бывшего лидера Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа спикером одной из палат конгресса серьёзнейше ударит по киевскому режиму и его руководителю Владимиру Зеленскому.