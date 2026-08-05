Мнение: «Сотрудничество США и Тайваня давно выходит за рамки торговли оружием», – Михаил Терских

Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Михаил Терских в программе «Мнение» заявил, что США превратили Тайвань в «американский форпост», но в конфликте между островом и Китаем Вашингтон экономически не заинтересован.
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