Психолог Дмитрий Ягудин объясняет, как адаптироваться к осеннему режиму. Чтобы повысить продуктивность, он рекомендует планирование задач, соблюдение стабильного режима сна и избегание работы из постели.
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