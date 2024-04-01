Между Нижней Масловкой и 2-й Квесисской заменят газопровод

Реконструкция устаревших газопроводов началась в Савеловском районе. Как сообщает портал mos.ru, cпециалисты АО «Мосгаз» заменят стальные трубы между улицами Нижняя Масловка и 2-я Квесисская, которые были проложены в прошлом столетии.