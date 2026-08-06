В Северной Осетии чемпион мира по боевому самбо, полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» для воспитанников лагеря «Фидан»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Владикавказу совместно с представителями ведомственного Общественного совета навестили воспитанников лагеря дневного пребывания «Фидан».
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