Японский колорит в уличных фотографиях Такаши Ясуи

Если вы когда-то захотите навестить страну восходящего солнца, мечтая прикоснуться к ее культуре, обычаям, слиться с толпой, чтобы хоть день провести как настоящий японец – то начало может быть задано одним лишь просмотром уличной фотографии мастера своего дела Takashi Yasui.