Наемники готовятся атаковать Работино, «Баба-Яга» нападает на гражданских, в Часов Яре ФАБы уничтожают подкрепление: сводка на утро 10 апреля

В течение последних 24 часов ВС России продолжали осуществлять удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракетного вооружения по объектам, расположенным в Одесской и Николаевской областях Украины.
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