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«Флорида» подписала Гаджовича на год и 810 тысяч долларов. У форварда 148 минут штрафа и 19 драк в 79 играх в НХЛ

Контракт с 25-летним нападающим является односторонним. Зарплата – 810 тысяч долларов.  В минувшем сезоне Гаджович провел 35 матчей за «Сан-Хосе», в которых набрал 7 (3+4) очков при 57 минутах штрафа (1-е место в команде) и 92 силовых приемах (1-е место).

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