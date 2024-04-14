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Царьград

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Ковид создан в лаборатории, и главный доктор Белого дома это скрывал

Ковид создан в лаборатории, и главный доктор Белого дома это скрывал

Происхождение коронавируса, вызвавшего впервые за 100 лет мировую эпидемию и унесшего, по разным данным, от 7 до 20 миллионов жизней, по-прежнему интересует не только медиков и поклонников теории заговора, но и политиков.

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