Военное обозрение

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«Повреждено административное здание»: украинские СМИ рассказали о последствиях ударов российских БПЛА по Киеву

«Повреждено административное здание»: украинские СМИ рассказали о последствиях ударов российских БПЛА по Киеву

В ночь на 2 августа ВС РФ атаковали Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. О последствиях ночной атаки российских беспилотников пишут украинские паблики.

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