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Царьград

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"Чудо!": После "драмы" в киевской больнице "Охматдет" последовал неловкий момент

"Чудо!": После "драмы" в киевской больнице "Охматдет" последовал неловкий момент

Чем дольше Украина продолжает врать, тем больше людей уличают её во вранье. Ситуацию вокруг ракетного налёта на Киев 8 июля и падения украинской противоракеты на "Охматдет" продолжают раскручивать местные медиа, штампуя слёзовыжимательные сообщения в попытке обвинить во всём Россию.

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