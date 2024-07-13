"Чудо!": После "драмы" в киевской больнице "Охматдет" последовал неловкий момент

Чем дольше Украина продолжает врать, тем больше людей уличают её во вранье. Ситуацию вокруг ракетного налёта на Киев 8 июля и падения украинской противоракеты на "Охматдет" продолжают раскручивать местные медиа, штампуя слёзовыжимательные сообщения в попытке обвинить во всём Россию.