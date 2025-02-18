Задержан Дон Жуан с пистолетом, укравший букеты и деньги из цветочного на Композиторов. Злоумышленник вошел в торговый зал цветочного на улице Композиторов в ночь на 17 февраля.
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Задержан Дон Жуан с пистолетом, укравший букеты и деньги из цветочного на Композиторов. Злоумышленник вошел в торговый зал цветочного на улице Композиторов в ночь на 17 февраля.