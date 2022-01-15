"Оно" наступает: Трансгендеры захватывают женский спорт, пока русских лишают права на флаг

Большая девочка Лорел Допуск трансгендеров к Олимпиаде обсуждался несколько лет, но серьёзно полыхнуло только в августе 2021 года – в олимпийском Токио на тяжелоатлетический помост впервые в истории Игр вышла атлетка-трансгендер Лорел Хаббард.