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"Оно" наступает: Трансгендеры захватывают женский спорт, пока русских лишают права на флаг

"Оно" наступает: Трансгендеры захватывают женский спорт, пока русских лишают права на флаг

Большая девочка Лорел Допуск трансгендеров к Олимпиаде обсуждался несколько лет, но серьёзно полыхнуло только в августе 2021 года – в олимпийском Токио на тяжелоатлетический помост впервые в истории Игр вышла атлетка-трансгендер Лорел Хаббард.

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