МИД России: действия ЕС и НАТО создают угрозу безопасности в Евразии

Действия Европейского союза и НАТО представляют собой основную угрозу миру и безопасности в Евразии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Александр Трофимов в интервью РИА Новости.
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