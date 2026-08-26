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МИД России: действия ЕС и НАТО создают угрозу безопасности в Евразии

Действия Европейского союза и НАТО представляют собой основную угрозу миру и безопасности в Евразии, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Александр Трофимов в интервью РИА Новости.

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