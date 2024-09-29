Исследование: Новорожденные цыплята могут узнавать лица

Пучки нейронов, которые реагируют на визуальный стимул, похожий на лицо, включая три точки, напоминающие два глаза и клюв (или рот) выявило у недельных цыплят, которые никогда не сталкивались с лицами недавнее исследование, проведенное исследовательской группой из Межведомственного центра разума и мозга (Cimec) Университета Тренто.