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Глава общества «Знание» рассказал о диалоге с молодежью, осознанном патриотизме и увлекательном просвещении

Глава общества «Знание» рассказал о диалоге с молодежью, осознанном патриотизме и увлекательном просвещении

В России наблюдается ренессанс интереса к науке, искусству, геополитике. Но как сделать рассказ о них увлекательным? Чем завоевать внимание аудитории, которая даже с первыми лицами страны хочет вести диалог на равных? Как противостоять чудовищному информационному давлению извне? Когда патриотизм становится осознанным, а критическое мышление перестает быть собственностью либералов? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» на НТВ ответил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

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