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Царьград

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Китай сообщил о 16 погибших и 546 пропавших в ходе селя в Тибете

Китай сообщил о 16 погибших и 546 пропавших в ходе селя в Тибете

В Тибете в результате селевого потока погибли 16 человек, 546 числятся пропавшими. Среди них трое русских.

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