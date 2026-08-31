Трамп: приглашая Россию на мероприятия G20, США хотят поладить со всеми

Президент Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме высказался о приглашении России в американский город Ашвилл на заседание министров финансов и глав Центробанков стран G20 («Большой двадцатки», клуба правительств и глав ЦБ стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, куда входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, РФ, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и ЕС).
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