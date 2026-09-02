Ученые заявили, что солнце спит

Российские ученые изучили активность солнца и сообщили, что звезда спит. Как сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, солнечная и геомагнитная активности находятся на очень низком уровне, так что можно сказать, что звезда спит.
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