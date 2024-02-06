При содействии новосибирского омбудсмена суд отказал в привлечении предпринимателя к административной ответственности

К бизнес-омбудсмену Новосибирской области Николаю Мамулату поступило обращение с просьбой оказать содействие и правовую помощь по защите прав и законных интересов индивидуального предпринимателя по факту возбуждения дела об административном производстве и проведении административного расследования региональной инспекцией государственного строительного надзора.
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