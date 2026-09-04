Христофору рассказал об истерике Зеленского из-за провалов ВСУ

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube‑канала заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации связаны с провалами ВСУ в зоне боевых действий.
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