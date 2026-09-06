Губернатор Калужской области оценил новые 100 км маршрута «Большой калужской тропы»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прошёл новые 100 километров маршрута «Большой калужской тропы» (БКТ), который пролегает по территории национального парка «Угра».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым