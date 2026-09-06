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Губернатор Калужской области оценил новые 100 км маршрута «Большой калужской тропы»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша прошёл новые 100 километров маршрута «Большой калужской тропы» (БКТ), который пролегает по территории национального парка «Угра».

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