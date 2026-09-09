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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ледяхов о Головине в «Спартаке»: «Лучший российский игрок, еще долго будет приносить пользу. В «Монако» он давно, про ЦСКА все уже забыли – болельщики примут его»

Бывший полузащитник « Спартака » Игорь Ледяхов отреагировал на информацию о возможном переходе Александра Головина в московский клуб.

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