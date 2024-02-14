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Что должны знать женщины для снижения риска заболеваний сердца рассказал врач

Что должны знать женщины для снижения риска заболеваний сердца рассказал врач

По данным специалистов болезни сердца – основная причина смертности женщин.По данным специалистов болезни сердца – основная причина смертности женщин, примерно у одной из пяти, что они должны знать для снижения риска заболеваний сердца рассказал врач, сообщает CNN.

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