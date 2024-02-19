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Российские военные сбили 23 дрона под Красным Лиманом

Российские военные нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ. Сбиты 23 украинских дрона на краснолиманском направлении, заявил представитель группировки войск "Центр" Александр Савчук"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кременная, Калиновка ЛНР", - цитирует его "Интерфакс".

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