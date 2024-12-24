Спецпредставитель Пакистана встретился с главой МИД Афганистана в Кабуле

Встреча специального представителя Пакистана по Афганистану Мохаммада Садика с главой внешнеполитического ведомства Афганистана Амиром Ханом Муттаки прошла в Кабуле, 24 декабря сообщает пакистанская The Express Tribune.
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