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Осенью жителей России ждет первая в году шестидневная рабочая неделя

Осенью жителей России ждет первая в году шестидневная рабочая неделя

Сразу после этого, однако, последуют три выходных дня.Согласно заявлению Марины Лопатиной, эксперта из Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии, в октябре 2025 года граждан России ждет первая шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября.

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