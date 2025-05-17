Осенью жителей России ждет первая в году шестидневная рабочая неделя

Сразу после этого, однако, последуют три выходных дня.Согласно заявлению Марины Лопатиной, эксперта из Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии, в октябре 2025 года граждан России ждет первая шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября.