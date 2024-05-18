В гости к братьям нашим меньшим.

ГУО ´Центр юных натуралистов г. Бобруйска´ - одно из любимых мест досуга школьников нашего города. Замечательным майским днём участники экологического проекта ´Лесовичок´ - учащиеся 3 класса ГУО ´Средняя школа №9 г.
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