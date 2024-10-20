⏺За 9 месяцев в Крыму выявили рак молочной железы у 705 человек «В структуре онкологических заболеваний среди женщин рак молочной железы занимает первое место.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⏺За 9 месяцев в Крыму выявили рак молочной железы у 705 человек «В структуре онкологических заболеваний среди женщин рак молочной железы занимает первое место.