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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды. Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении «россонери».

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