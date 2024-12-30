«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды. Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении «россонери».