Токио (WTA). 2-й круг. Шнайдер сыграет с Томовой, Хаддад Майя – с Андрееску, Чжэн – с Учиджимой

Сетка здесь. Toray Pan Pacific Open Tennis Токио, Япония 21 октября – 27 октября 2024 WTA 500 Призовой фонд – $922 573 Открытые корты, хард Второй круг Диана Шнайдер (Россия) Виктория Томова (Болгария) Дата проведения 23 октября, 06.
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