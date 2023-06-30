Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 июня? В пятницу энергии будут намекать на необходимость генеральной уборки.