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Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

Сворачиваем на дорогу перемен: китайский совет дня на пятницу, 30 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 июня? В пятницу энергии будут намекать на необходимость генеральной уборки.

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