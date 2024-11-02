Экс-командир «Азова»* раскрыл, кто уничтожает украинскую армию изнутри

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Замкомандира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин выразил недовольство по поводу формирования новых бригад украинских войск в условиях нехватки людей в уже действующих подразделениях.
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