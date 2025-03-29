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Царьград

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"Как в России - не выйдет!!!" - Беглый либерал раскрыл "секрет выживания в городах США"

"Как в России - не выйдет!!!" - Беглый либерал раскрыл "секрет выживания в городах США"

Не секрет, что реальная жизнь в США отличается от картинки, которую рисуют голливудские фильмы. Жёсткая конкуренция, высокие налоги и работа на износ не способствую комфортной и обеспеченной жизни.

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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