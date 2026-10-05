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Царьград

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Армянские самбисты взяли 13 медалей на первенстве мира в Салониках

Армянские самбисты взяли 13 медалей на первенстве мира в Салониках

Сборная Армении заняла призовые места в 13 весовых категориях на юношеском и молодежном чемпионате мира по самбо в греческих Салониках.

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