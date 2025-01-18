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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» не побеждает 3 матча подряд в Ла Лиге. 1.54 – серия прервется в игре с «Хетафе»

«Хетафе» примет «Барселону» в 20-м туре Ла Лиги. «Барселона» – явный фаворит с коэффициентом 1.54. На «Хетафе» можно поставить за 6.

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