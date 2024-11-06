Ведущие артисты Конного театра на ВДНХ рассказали о трюках с лошадьми

Супруги Вадим Колодочкин и Аида Гаджимирзаева работают в Конном театре Кремлёвской школы верховой езды в Центре национальных конных традиций на ВДНХ и входят в пятёрку российских артистов, которые работают в сложном жанре конной дрессуры «лошади на свободе».
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