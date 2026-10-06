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Царьград

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Беларусь обновит нормы проектирования производств к 2027 году

Беларусь обновит нормы проектирования производств к 2027 году

Первая редакция изменений к СН 3.02.10 вводит понятие зданий модульного типа, зоны аддитивного производства и требования к эксплуатации объектов без постоянного персонала.

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