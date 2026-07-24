Беженка из Латвии считает русское общество более сплоченным и открытым

Переехавшая из Латвии в Россию Елизавета рассказала о различиях в повседневном общении между двумя странами и заявила, что после смены места жительства заметила существенную разницу в характере социальных связей.
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