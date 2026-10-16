В ночь на 16 октября дежурные силы ПВО ликвидировали 644 беспилотных судна. Под атакой оказались Брянская, Вологодская, Волгоградская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ульяновская области, Московский регион, Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Республика Татарстан и акватория Чёрного моря.
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