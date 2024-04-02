Студенты из Симферополя изготавливают на фронт изделия для стабилизации боеприпасов

Для фронта на 3D-принтере крымские студенты печатают хвостовики и накольники. Об этом рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе БПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» Алла Кирейшина.
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