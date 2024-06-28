Любовь Успенская не захотела мириться с Киркоровым

Певица Любовь Успенская отказалась подписывать мировое соглашение. Таким образом, певица Любовь Успенская в последний момент отказалась подписывать мировое соглашение с Филиппом Киркоровым из-за неприемлемых для нее условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии