Главврач больницы Кушвы опровергла данные об «унизительных» зарплатах медиков

Наталия Леонова, руководитель Центральной городской больницы города Кушва (Свердловская область), сотрудники которой пожаловались на плохие условия работы и «унизительные зарплаты» президенту РФ Владимиру Путину, опровергла их слова.
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