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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 2-й этап Лиллехаммер, Норвегия Расписание трансляций 6 декабря, пятница 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 12:30 Матч! Арена 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 14:45 Матч! Арена 7 декабря, суббота Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины Квалификация – 11:00 Финалы – 13:30 Матч! Арена 8 декабря, воскресенье Скиатлон, мужчины 12:00 Матч! Арена Скиатлон, женщины 14:15 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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