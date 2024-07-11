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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Лопес отклонил вызов Евлоева: «Он меня игнорировал три месяца, а теперь предлагает реванш в «Сфере»

«На данный момент я могу сказать, что у меня есть бой с человеком из топ-5. Так что встреча с Евлоевым не входит в мои планы.

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