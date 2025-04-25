Следственный комитет России присоединился к международной исторической акции "Диктант Победы"

В масштабной акции, проводимой в очном и онлайн-форматах, приняли участие сотрудники центрального аппарата и территориальных подразделений СК России, кадеты ведомственных образовательных учреждений, а также учащиеся подшефных школ по всей стране.
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