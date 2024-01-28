Адвокат: коуч Тлиашинова непричастна к избиению военкора «Известий» на семинаре

Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова, которую избили на семинаре блогера Инны Тлиашиновой в Химках, пришла на мероприятие «по своей воле», без билета или приглашения — и, по словам охранника, «довольно агрессивно себя вела».
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