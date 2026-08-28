Трамп опубликовал в TikTok видео, в котором он лично переименовал озеро Онтарио в "Озеро Америка". Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трамп опубликовал в TikTok видео, в котором он лично переименовал озеро Онтарио в "Озеро Америка". Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии