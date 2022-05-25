Конец эпохи: Apple начала удалять iPod touch со своих сайтов

Через пару недель после того, как Apple объявила о снятии с производства iPod touch, компания начала удалять легендарный плеер со своих региональных официальных сайтов.
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