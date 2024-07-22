Жители Актау возмутились закрашиванием граффити ко Дню Победы

Многие жители, наверняка, ранее видели граффити на стене возле 37 дома в 15 микрорайоне Актау. Уличные художники из Актау, Алматы и Астаны в 2016 году изобразили достопримечательности города - кораблик и самолет.
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